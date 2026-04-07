Стамен Тенев Делинов е кандидат за народен представител от КП "БСП – Обединена левица" за 16 Многомандатен избирателен район Пловдив - град. Той е на 54 години. Завършил е Математическа гимназия. Има три магистратури в УХТ-Пловдив: "Технология на микробиологичните и ферментационни продукти“, "Икономика на индустрията“ и "Педагогика".

Стамен Делинов е с дългогодишен опит в областта на производствените практики като инженер-технолог. Има опит в застрахователната сфера, бил е заместник-директор на Застрахователна и презастрахователна компания "Европа". В момента работи в държавен контролен орган като инспектор. Женен, има син. Владее три езика - английски, руски и турски.

- Г-н Делинов, каква е Вашата мотивация да участвате в предсрочните парламентарни избори на 19 април?

- За 36 години избираме 18-то Народно събрание. Към днешна дата, народните представители решиха, че влизането ни в еврозоната, в ЕС, в НАТО, в Шенген са постижения, които могат да компенсират социалните неравенства, наличие на "работещи бедни", несправедливо данъчно облагане, което води до огромни разлики в статуса на крайно бедните и свръхбогатите. По статистически данни през 2050 г. България ще е под 6 милиона души.

Бих желал да участвам в законодателни инициативи, свързани със стимулиране на семейното планиране във връзка с раждаемостта. За 2025 г. са се родили 50 000 бебета (за сравнение - през 1990 г. са се родили 100 000). Според българското законодателство майчинските са обидно ниски. Така не се стимулира раждаемостта в едно семейство. За първо, второ и трето дете, за близнаци още повече, трябва да се дават адекватни на съвременните разходи суми.

Икономиката трябва да се развива, за да има средства за социални придобивки. В нашата програма е залегнал анализ, според който младите хора не се решават да създават семейства заради ниски доходи, заради липса на основни услуги като достъп до училища, детски градини, обществен транспорт и базова инфраструктура в населените места. Аз имам компетентности в "тесни" сфери, но това не ми пречи да защитавам каузата за преодоляване на демографската криза.

- Какви приоритети ще защитавате като народен представител от 16 МИР?

- В Платформата на "БСП - Обединена левица" като основен приоритет е поставен гласът на хората на труда и изкореняване на неолибералния модел от всички сфери на обществено-политическия живот в България. По-горе споменах за икономиката, в частност бих помогнал в икономиката на хранителната индустрия, каквато е и моята специалност.

Затвореният цикъл между производител – преработвател - търговец - потребител трябва да бъде нормативно регулиран, така че да не се допускат спекулативни и корупционни практики. Няма да политиканствам. Не съм човек на големите обещания. Във всички сфери има нужда от промяна, въпреки че тази дума се натовари с негативна семантика в последните няколко години.

Друга сфера, на която бих се посветил, е земеделието. Земеделските производители в България имат нужда от обединение в единни стопански структури по места и райони. По този начин стойността на семена, торове, горива, пазар за реализиране на продукцията ще бъде по-изгодна икономически за тях, в това число и за потребителите.

- Един от най-големите проблеми на община Пловдив е ограничената територия от табела до табела. Как гледате на евентуалното разширяване чрез присъединяване на общините "Родопи“ и "Марица“, чиито административни центрове са в самия град Пловдив? Такъв въпрос е от прерогативите на държавната власт.

- В България има само три града - Добрич, Ямбол и Пловдив, които са от табела до табела. Съществуването на административни общини като "Родопи" и "Марица", в които почти цялото население работи в гр. Пловдив, налага да бъде постигнато споразумение между община Пловдив и въпросните общини за сливането им и обособяването им като отделни райони в гр. Пловдив.

- Какво е мнението ви за увеличаването на финансовата независимост на общините и оставането на повече пари от данъците в ръцете на местната администрация?

- Тази тема е дълбока и щекотлива. По нея няма еднозначно мнение на държавно или на местно ниво. Трябва да остават повече средства в бюджетите на общините, за да реализират проекти, свързани с развитието на даденото населено място.

- Има ли драма в БСП – Пловдив след като Татяна Дончева беше избрана за водач на листата на коалицията в Пловдив? Не беше ли редно да е млад човек?

- Младите има още какво да дадат и накъде да се развиват. Няколко години подред БСП не събира повече от 5000 - 5500 гласа. Националното ръководство е преценило, че може би повече гласове ще ни донесе Татяна Дончева, като едно от най-разпознаваемите лица в политиката. Трябва да споделя, че при срещите си с хората, тя е посрещана и приета радушно, но най-важното е, че я подкрепят и хора, които не са социалисти, дори има и такива от център-дясно, които твърдят че биха гласували за нея заради личността и борбеността й.

Има и още един аргумент в полза на избора на Татяна Дончева за водач. В Пловдив битката е лидерска и тя би била достоен опонент на останалите водачи на листи. Сигурен съм, че би се справила във всякакъв формат дебати.

- На партията ще се наложи да дели лявото пространство с бившия лидер Корнелия Нинова. Този факт притеснява ли Ви по някакъв начин?

- Бил съм кандидат за народен представител и кандидат за общински съветник по време на председателството на Корнелия Нинова. Няма да ме чуете да кажа лоша дума за хора, с които съм работил и в партията, и в професията. Грешки имаше и от двете страни, и затова се стигна до създаването на неин партиен проект. Да, ще има хора, които да гласуват за тяхната формация, но те ще са малко. За съжаление, не е добре "БСП - Обединена левица" да губи тези избиратели, защото се борим за влизане в парламента.

В лек емоционален контекст ще кажа, че ние, редовите социалисти боледуваме от раздялата с довчерашните ни съратници и съидейници. Визирам хора, които се вляха в най-новия, актуален проект и в проекта на бившата ни председателка.

- Към колко мандата за Пловдив - град се стреми КП "БСП – Обединена левица"?

- Тук съм категоричен - един мандат ще е постижение, два мандата - победа. Искрено се надявам да влезем в парламента. "БСП - Обединена левица" е във възход, новият лидер Крум Зарков й даде нов заряд и нова визия.

Искам да се обърна към всички симпатизанти и леви хора - подкрепете ни, защото ние сме вашата надежда за нормален и достоен живот.

КП "БСП – Обединена левица" е с № 5 в интегралната бюлетина за изборите на 19 април 2026 г.

Стамен Делинов - преференция 103.