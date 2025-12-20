© Пловдивският районен съд постанови собственикът на болница "Селена" Николай Йорданов да бъде незабавно освободен, предаде репортер на Plovdiv24.bg. 100 000 лева е постановената гаранция, като до 30 декември може да се обжалва решението. Наблюдаващият прокурор тепърва ще реши дали да протестира.



Адвокатите на Николай Йорданов заявиха, че ще обжалват размера на гаранцията, като искат тя да се намали.



Ето какво казах те пред камерата на Plovdiv24.bg преди съдебното решение.



Обвинението е абсурдно. Можеш ли сам от себе си да откраднеш пари? Това е в крайна сметка територия на болницата. Никой не е обявил предварително какво има там и изведнъж постфактум се обявяват пари, които даже не се намират в касата. Може ли да не знае собственикът на парите колко пари има? Тези въпроси отправи адвокат Йордан Давчев, защитник на Николай Йорданов, един от основателите на "Селена". Припомняме, че той е обвинен, че е взел над 3,2 млн. лева от касата на управителя на болницата д-р Ангел Ставрев.



Йорданов обясни, че имал сигнали за големи злоупотреби, имало е кашони с касови ордери за милиони. Това са част от фактите. Видяха се и част от ордерите. Там има изплащания на суми за заплати по 350 000 лева на ръка за месец. "Нашият клиент е констатирал, че има с големи злоупотреби, тъй като са му подавали някакви сигнали и той решил да ги провери", коментира защитникът.



На въпрос на Plovdiv24.bg как изобщо е тръгнал да проверява и какво се е случило адвокат Давчев заяви, че са сменили управителите, защото имало съмнение и за да може да провери дали всичко е наред е назначил инвентаризация.



Plovdiv24.bg: В залата вие споменахте Закона за счетоводството, ако ще го изследвали по задълбочено, допустимо ли е лична каса в една фирма да стои там и въобще да има такава каса?



Йордан Давчев: Лично това го решава управителят на фирмата, но законът разрешава, ако е декларирана сумата, че е там и през касата минават средства, които не са средства на самото дружество, а само лични средства с личен ключ и никой друг да няма ключ.



Фирмата на нашия подзащитен притежава 100% дялове от болницата, т.е болница "Селена" 100% е собственост на обвиняемия. Прокуратурата изброява действия, които според нея били кражба. Да, но всяко едно от тези действия в тяхната последователност е абсолютно правомерно и нито едно от тях самостоятелно не осъществява не само престъпление, но дори и нарушение. Те са правилни законоустановени действия, последователни, едно след друго, което като извод води дотам, че сбор от всички тези действия не може да е престъпление, коментира на свой ред адвокат Светлана Паскалева и допълни, че:



Ревизията е стартирала, но доникъде не е стигнала, защото пострадалото лице е уведомило Икономическа полиция и всъщност ревизията и одита от болница Селена се е преместила в Икономическа полиция и прокуратурата.



Адвокат Паскалева заяви, че за 1 800 000 лв, съществуват документи по делото за това са разпитани и свидетели, пред които са броени.



Конкретно са намерени 420 000 евра, 170 000 лв. и 500 000 швейцарски франка. Д-р Ставрев твърди че еврата не са 420, а 940 000, което го прави в един допълнителен разпит, но такива пари не са намери. 700 евра не са намерени и това е установено с присъствието и протокола на комисията, която е реализирала ревизията, обявси адвокат Давчев.



Според прокуратурата швейцарски франкове не може да се държат, но според адвокат Давчев това е абсолютно необосновано, защото България влиза в еврозоната, а Швейцария един от най-големите доставчици на лекарства , на консумативи за болници и е напълно нормално да се отвори сметка със швейцарски франкове.



