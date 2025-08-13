Срещаме ви с Цецо от "Респект" в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Днес представяме Цветан Николаев, известен като Цецо от група "Респект". Той, освен изпълнител, е и автор на музика и текстове, не на последно място е и музикален продуцент, който има свое собствено звукозаписно студио.



Група "Респект" е създадена през 2000 г. в Пловдив от Крум Стефанов и Цветан Николаев. И двамата са възпитаници на музикалното училище в града със специалност пиано.



С Цецо от "Респект" ще си поговорим за живота, за музиката, любовта, за трудностите по творческия му път.



Разбира се ще ви представим и една от последните му работи - "Принц Игор", славянска рап версия на операта на Бородин "Княз Игор“.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.