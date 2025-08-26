© Plovdiv24.bg виж галерията Газопровод е бил спукан при ремонтните дейности на бул. "Кукленско шосе", предава репортер на Plovdiv24.bg от мястото на инцидента.



Произшествието е станало около 11,00 часа. В района вече са пристигнали полицейски автомобил и пожарна.



Изключително задушлива миризма се усеща в голям радиус от мястото на аварията.