|Спукан газопровод и задушлива миризма в южната част на Пловдив, на място са полиция и пожарна
Произшествието е станало около 11,00 часа. В района вече са пристигнали полицейски автомобил и пожарна.
Изключително задушлива миризма се усеща в голям радиус от мястото на аварията.
