|Специален концерт на Moonspell със симфоничен оркестър в Пловдив
През октомври 2024 година Moonspell изнесоха първия си симфоничен концерт, наречен "Opus Diabolicum“ на MEO Arena в Лисабон, столицата на Португалия. Това великолепно и незабравимо събитие на живо е още една глава от музиката и наследството, което ни оставят португалците. Почти две години по-късно това уникално събитие ще бъде адаптирано и пресъздадено в Античния театър на град Пловдив.
Тържественият концерт "Opus Diabolicum“ в Пловдив ще представи добре познатите класики на Moonspell, а шоуто е ексклузивно за Балканския регион. Силата на музиката на пионерите на дарк метъла, заедно с класически 50-членен симфоничен оркестър и хор ще е най-голямата продукция, която са представяли по нашите земи до сега!
Ако сте фен на Moonspell или готик културата, ако сте меломан и обичате хубавите събития имате шанс да видите това рядко и грандиозно изпълнение представено във величествената атмосфера на Античния театър!
Билети за уникалния концерт се продават от 11:00 часа днес онлайн и в мрежата на Ивентим (Eventim.bg) в цялата страна. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени са книжарници Ориндж, бензиностанции OMV, магазини На Тъмно, Office 1, Технополис, касите на Български Пощи и други. Електронната версия на билетите не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана на входа директно от телефон.
Политика за деца и непълнолетни: Всички лица до 18 годишна възраст влизат с билет и придружител с билет и попълнена декларация. Предстои обявяването на допълнителна информация!
BGTSC е член на Сдружение Сцена музика и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България!
