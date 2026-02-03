ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственикът на един от премазаните автомобили в Пловдив: Трагедията беше на косъм
Огромният ствол е паднал с гръмък трясък върху няколко автомобила, като поне един от тях е напълно смачкан. На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната и полицията. Падналото дърво обаче дълго време е останало върху паркинга – кореновата му система е била изтръгната от земята, а тротоарът и част от пътното платно са сериозно повредени.
"Около 6 часа ми звънна телефонът да сляза долу. Видях три пожарни и дървото – паднало изцяло върху колата ми“, разказва Антонио, собственик на най-тежко пострадалия автомобил. По думите му трагедията е била на косъм.
"Ако се беше случило малко по-късно – към 7 часа, щях да съм в колата с детето, за да го карам на градина. Не ми се мисли какво можеше да стане“, допълва той пред bTV.
Друг потърпевш – Стефка Петрова, показва щетите по своя автомобил: смачкан и пробит таван, унищожено задно стъкло и сериозни поражения по купето. "Съсед ме събуди малко преди 7. От 5:30 сутринта тук вече имаше пожарна и полиция“, разказва тя.
Живеещите в района поставят сериозния въпрос защо опасното дърво е било оставено без навременна намеса. Те показват заповед от 2024 г., подписана и подпечатана от общината, с която се разпорежда намеса за няколко опасни дървета на улицата, включително и за това.
"Подавали сме сигнали като вход и като съседи. Дървото е старо, изгнило и опасно. Човекът, който го е засадил преди десетилетия, потвърждава възрастта му“, твърдят потърпевшите. Въпреки това, близо две години по-късно дървото не е било премахнато.
От общината обясниха, че действително има издадени заповеди, но според тях те са били за оформяне на короните, а не за премахване на дърветата. Допълват още, че общинското предприятие "Паркове и градини“ има ново ръководство от няколко месеца, което тепърва наваксва с изоставения график.
Собствениците на пострадалите автомобили вече са ангажирали адвокат и се подготвят да заведат съдебни дела срещу общината.
