|Смразяващи кадри! Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
На краткия клип се виждат пет автомобила със сини буркани (два джипа и три мерцедеса), които изпреварват брутално колона от МПС-та, застрашавайки живота на насрещно движещите се шофьори.
Ситуацията предизвика множество реакции, при отва разнопосочни. Едни коменитрат, че "обикновените" водачи трябва да отбият встрани и да пропуснат "богоизбраните", който най-вероятно са висши държавни функционери.
Не липсват обаче и хора, които смятат, че шофьорите на въпросните богоизбрани особи брутално газят закона и действията им са опит за убийство. Дори да са автомобили със специален режим на движение.
