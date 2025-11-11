© Фейсбук Видео, снимано край Пловдив и качено в социалната мрежа Фейсбук, предизвика негодуванието на хората, видя Plovdiv24.bg.



На краткия клип се виждат пет автомобила със сини буркани (два джипа и три мерцедеса), които изпреварват брутално колона от МПС-та, застрашавайки живота на насрещно движещите се шофьори.



Ситуацията предизвика множество реакции, при отва разнопосочни. Едни коменитрат, че "обикновените" водачи трябва да отбият встрани и да пропуснат "богоизбраните", който най-вероятно са висши държавни функционери.



Не липсват обаче и хора, които смятат, че шофьорите на въпросните богоизбрани особи брутално газят закона и действията им са опит за убийство. Дори да са автомобили със специален режим на движение.



