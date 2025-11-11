ИЗПРАТИ НОВИНА
Смразяващи кадри! Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:25Коментари (5)4945
© Фейсбук
Видео, снимано край Пловдив и качено в социалната мрежа Фейсбук, предизвика негодуванието на хората, видя Plovdiv24.bg.

На краткия клип се виждат пет автомобила със сини буркани (два джипа и три мерцедеса), които изпреварват брутално колона от МПС-та, застрашавайки живота на насрещно движещите се шофьори.

Ситуацията предизвика множество реакции, при отва разнопосочни. Едни коменитрат, че "обикновените" водачи трябва да отбият встрани и да пропуснат "богоизбраните", който най-вероятно са висши държавни функционери.

Не липсват обаче и хора, които смятат, че шофьорите на въпросните богоизбрани особи брутално газят закона и действията им са опит за убийство. Дори да са автомобили със специален режим на движение.








Измет! Дано срещнат някой Краз така!
+1
 
 
не разбрахте ли,че това е джипа на бащицата боко,те много мислят за народа.едно време и И.Костов така се движеше и бутаха колите в канавките,СТРАХЛИВЦИ И НАГЛЕЦИ
+2
 
 
Убийци!!! Ескортират някоя тиква или дебела свиня!!! Поне да ги караха в кланицата...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Гроздан Караджов скептичен относно градската железница в Пловдив
14:00 / 11.11.2025
Министър: Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръ...
13:31 / 11.11.2025
Вижте новите контейнери за смет в Пловдив
13:22 / 11.11.2025
Арестуваха шофьора, сътворил мутренските сцени на булевард в Плов...
12:48 / 11.11.2025
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025

