По случая незабавно са предприети действия от Дирекция "Социално подпомагане“ – Пловдив, като на място са изпратени два екипа, включващи социални работници от Отдел "Закрила на детето“ и от "Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“. На адреса, под тераса на блока, експертите са установили бивак, който е използван като своеобразен дом сред кашони, чували и разхвърляни вещи.Никой не е открит на посоченото място по време и на двете посещения на специалистите – сутринта и около 14,00 часа на същия ден.По информация на живеещи в района е възможно под терасата да пребивава не само майка с дете, а семейство – мъж, жена и две деца.Дирекция "Социално подпомагане“ – Пловдив е в пълна готовност да окаже съдействие и подкрепа, като при установяване на майката и децата могат да бъдат предприети незабавни мерки за тяхната закрила и настаняване в подходяща социална услуга.