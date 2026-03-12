Сигнал за дете в риск и лице в крайно неравностойно положение - майка с малко дете (момиче на видима възраст 7-8 години), живеещи при нечовешки условия на открито. За това сигнализира пловдивчанка в социалните мрежи:Уважаеми дами и господа! С настоящото подавам сигнал за критична ситуация, застрашаваща здравето и живота на малолетно дете в Пловдив, ж.к. "Тракия".Лицата се намират непосредствено до блок 127 (в задната част, разположена зад Поликлиниката/ДКЦ V). Те са устроили временно "жилище" в нишата под една от терасите на първия етаж на блока.Тази сутрин, преминавайки оттам, видях само малко момиче, детето пребиваваше върху бетонните плочи, оградени единствено от няколко парчета бял кашон. Детето беше на около 7-8 години, изложено на преки атмосферни влияния, влага и студ. Липсват минимални санитарно-хигиенни условия и сигурност.Попитах го какво прави тук - то ми отговори, че няма къде да живеят и спят тук с майка му (която я нямаше). Гледката беше меко казано покъртителна!Моля за Вашата незабавна намеса за:1. Извършване на проверка на място от социални работници и служители на МВР за установяване самоличността на лицата.2. Осигуряване на спешен подслон в Център за временно настаняване или Кризисен център за майки с деца.3. Оценка на риска за детето и предприемане на мерки съгласно Закона за закрила на детето, за да му бъде осигурена адекватна грижа, храна и достъп до образование.Вярвам, че като общество и институции не можем да допуснем едно дете да расте под бетонна тераса в европейски град през 2026 година. Всяко забавяне поставя в риск физическото и психическото състояние на момичето.