На Великден, когато много хора у нас се обръщат към размисъл за живота, вярата и смирението, отново се поставя акцент върху значението на добрите примери в обществото.

Само преди дни, на 7 април, бе отбелязан и професионалният празник на медицинските работници в България хора, за които работното време често не съществува, тъй като грижата за човешкото здраве остава техен основен приоритет.

В тази връзка до екипа на Plovdiv24.bg е изпратен сигнал от пациентка, която наскоро е преминала през хирургична интервенция в болница "Медлайн“. Тя изразява своята дълбока благодарност към медицинските специалисти, които са се грижили за нея по време на престоя ѝ.

"Добрият пример трябва да се назовава. Изразявам своята признателност към хирургичното отделение на болница "Медлайн“, към д-р Иван Кацаров, анестезиолозите, медицинските сестри и всички, които работят там. Зад тях стои не просто знание, а човечност“, споделя пациентката.

Тя подчертава високия професионализъм и човечното отношение на целия екип, което според нея заслужава публично признание.