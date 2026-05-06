Екипите на ВиК – Пловдив отстраниха голямата авария на кръстовището на улиците "Лозенград“ и "Сан Стефано“ в центъра на града след повече от три часа интензивна работа. Специалистите вече приключват дейностите по запълване на изкопите, за да възстановят нормалното състояние на пътната настилка, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

След сериозното изтичане на питейна вода по улиците в района, служителите на дружеството са успели само да спрат теча в почивния ден. Междувременно на сайта на дружеството се появи информация за нови проблеми в региона.

Нови аварии на водопроводната мрежа са регистрирани на следните места:

Град Карлово: На ул. "Ангел Кънчев“ № 11 има пробив, който е оставил района без захранване до отстраняване на повредата.

Град Кричим: Авария на хидрофорна уредба "Крали Марко“ е нарушила водоподаването в района, като се работи до пълното възстановяване на системата.