|След стоп палката на ОбС кметът отново се опитва да продаде златни имоти
Преди няколко месеца Костадин Димитров се опита да получи одобрението на общинските съветници за въпросната продажба с мотив - осигуряване на приходната част на бюджета.
Припомняме, че става въпрос за четири публични търга с тайно наддаване. Терените се намират в близост до МОЛ-а на ул. “Перущица"№ 5, 55, 57 и са съответно с площ - 300, 273, 595 - 219 кв. м. Между тях се намира още един с площ 219 кв. м., на който има и две построени сгради.
Имотите са с предназначение за жилищно строителство до 70% презастрояване, кинт (Коефициент на интензивност на застрояването)до 2.0, височина до 15 метра или до 5 етажа и 30% озеленяване. Единият имот е оценен на 264 000 лева, вторият - 236 000 лева, третият - 515 000 лева и четвъртият - 196 000 лева , всичките без ДДС. Така общата сума с ДДС набъбва до 1 453 200 лева.
В крайна сметка общинските съветници отказаха да одобрят провеждането на търговете и продажбата. Какви са мотивите отново имотите да бъдат сложени на тезгяха, не става съвсем ясно. Дали кметът е успял да убеди достатъчно общински съветници за повторното гласуване, предстои да видим на някоя от следващите сесии, в чийто дневен ред влязат точките.
