Европейският център за транспортни политики направи извънредна нощна инспекция на 14-километровия участък на Околовръстното на Пловдив. Проверката е възложена от АПИ след тежката катастрофа с три жертви от 24 ноември. Целта е да се установи качеството на настилката и състоянието на мантинелите, предава Plovdiv24.bg.



"Целенасочената инспекция е различна от периодичната. Нашата цел бе да направим сравнения на намиращото се на пътя дали отговаря на нормативите и там, където има разминаване, се дават препоръки. Помолени сме от АПИ и правим безплатно целенасочената инспекция" - каза Дияна Русинова и уточни, че за момента единствено Европейският център разполага с необходимото оборудване.



При инспекцията са констатирани няколко сериозни проблема:



- Първият мост е в доста критично състояние, най-вероятно нерегламентирано се добиват инертни материали. Има оголени стълбове. Положението е притеснително.



- Масово нерегламентирано включване (влизане/излизане на автомобили) от прилежащите имоти, където се продават картофи, ябълки, риба. Паркира се зад мантинелата.



- Мантинелите – в наредбата пише, че трябва да ги има. Но има места, които могат да се разширят.



"Опасяваме се, че няма да намерим инженер, който да каже "махнете съоръженията“. Отстрани има канал с дълбочина 4 метра, има орехи – дървото е препятствие, което трябва да се огради. Проблемът с трафика няма да се разреши с махането на мантинелите, а само с разширение" - каза Русинова.



- Масово запушени отводнителни канали.



- Пътната настилка е обикновен асфалт, не е със завишена товароносимост и не може да понесе над 40 000 леки автомобила на денонощие. Над 70% от настилката е със занижено противоплъзгане.



- Културата на водачите е много важно нещо.



- Ще препоръчаме на кръстовищата да има осветление, недопустимо е да няма.



ЕЦТП ще препоръча в доклада си Околовръстното шосе на Пловдив да се включи в стратегическите национални обекти и да се направи свързване на дъгата, за да се затвори целият пръстен.



Ще се препоръча, където е може, мантинелите да се изнесат встрани.



Ще се търсят варианти за аварийни площадки (отбивки) на пътя.



Русинова добави, че предложенията са частични решения и пътят трябва да се разшири.



"Не е сериозно Околовръстното на Пловдив да е с капацитета на селски път. Насърчавам хората да протестират за правилното нещо – разширението на пътя" - каза тя.



Тодор Батков - младши допълни, че половината област Смолян е в Пловдив, където живеят и работят.



Нощната инспекция започнала с "куриоз" - експертите засекли дама, която возела в колата си дете без столче. Спрели я, направили й забележка, а дамата се държала агресивно. "Няма да толерирам нарушаването на закона" - категорична е Русинова.



