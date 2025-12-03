ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|След извънредната нощна инспекция специалисти категорични: Околовръстното да се разшири
"Целенасочената инспекция е различна от периодичната. Нашата цел бе да направим сравнения на намиращото се на пътя дали отговаря на нормативите и там, където има разминаване, се дават препоръки. Помолени сме от АПИ и правим безплатно целенасочената инспекция" - каза Дияна Русинова и уточни, че за момента единствено Европейският център разполага с необходимото оборудване.
При инспекцията са констатирани няколко сериозни проблема:
- Първият мост е в доста критично състояние, най-вероятно нерегламентирано се добиват инертни материали. Има оголени стълбове. Положението е притеснително.
- Масово нерегламентирано включване (влизане/излизане на автомобили) от прилежащите имоти, където се продават картофи, ябълки, риба. Паркира се зад мантинелата.
- Мантинелите – в наредбата пише, че трябва да ги има. Но има места, които могат да се разширят.
"Опасяваме се, че няма да намерим инженер, който да каже "махнете съоръженията“. Отстрани има канал с дълбочина 4 метра, има орехи – дървото е препятствие, което трябва да се огради. Проблемът с трафика няма да се разреши с махането на мантинелите, а само с разширение" - каза Русинова.
- Масово запушени отводнителни канали.
- Пътната настилка е обикновен асфалт, не е със завишена товароносимост и не може да понесе над 40 000 леки автомобила на денонощие. Над 70% от настилката е със занижено противоплъзгане.
- Културата на водачите е много важно нещо.
- Ще препоръчаме на кръстовищата да има осветление, недопустимо е да няма.
ЕЦТП ще препоръча в доклада си Околовръстното шосе на Пловдив да се включи в стратегическите национални обекти и да се направи свързване на дъгата, за да се затвори целият пръстен.
Ще се препоръча, където е може, мантинелите да се изнесат встрани.
Ще се търсят варианти за аварийни площадки (отбивки) на пътя.
Русинова добави, че предложенията са частични решения и пътят трябва да се разшири.
"Не е сериозно Околовръстното на Пловдив да е с капацитета на селски път. Насърчавам хората да протестират за правилното нещо – разширението на пътя" - каза тя.
Тодор Батков - младши допълни, че половината област Смолян е в Пловдив, където живеят и работят.
Нощната инспекция започнала с "куриоз" - експертите засекли дама, която возела в колата си дете без столче. Спрели я, направили й забележка, а дамата се държала агресивно. "Няма да толерирам нарушаването на закона" - категорична е Русинова.
Повече гледайте в прикаченото видео!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 456
|предишна страница [ 1/76 ] следващата страница
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 28 мин.
0
преди 1 ч. и 2 мин.
0
преди 1 ч. и 6 мин.
0
преди 1 ч. и 47 мин.
0
Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 1 ч. и 50 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Л...
09:41 / 03.12.2025
Грейват светлините на коледната елха в "Тракия"
07:00 / 03.12.2025
Затруднения в работата на МВР Пловдив днес
06:00 / 03.12.2025
Коледните светлини в "Източен" грейват довечера
06:00 / 03.12.2025
Временно се преустановяват административните услуги в четири стру...
17:25 / 02.12.2025
АПИ с важно напомняне за шофьорите на Пловдив, които минават през...
16:13 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS