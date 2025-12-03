ИЗПРАТИ НОВИНА
След извънредната нощна инспекция специалисти категорични: Околовръстното да се разшири
Автор: Диана Бикова 09:59
© Plovdiv24.bg
Европейският център за транспортни политики направи извънредна нощна инспекция на 14-километровия участък на Околовръстното на Пловдив. Проверката е възложена от АПИ след тежката катастрофа с три жертви от 24 ноември. Целта е да се установи качеството на настилката и състоянието на мантинелите, предава Plovdiv24.bg.

"Целенасочената инспекция е различна от периодичната. Нашата цел бе да направим сравнения на намиращото се на пътя дали отговаря на нормативите и там, където има разминаване, се дават препоръки. Помолени сме от АПИ и правим безплатно целенасочената инспекция" - каза Дияна Русинова и уточни, че за момента единствено Европейският център разполага с необходимото оборудване. 

При инспекцията са констатирани няколко сериозни проблема: 

- Първият мост е в доста критично състояние, най-вероятно нерегламентирано се добиват инертни материали. Има оголени стълбове. Положението е притеснително.

- Масово нерегламентирано включване (влизане/излизане на автомобили) от прилежащите имоти, където се продават картофи, ябълки, риба. Паркира се зад мантинелата.

- Мантинелите – в наредбата пише, че трябва да ги има. Но има места, които могат да се разширят.

"Опасяваме се, че няма да намерим инженер, който да каже "махнете съоръженията“. Отстрани има канал с дълбочина 4 метра, има орехи – дървото е препятствие, което трябва да се огради. Проблемът с трафика няма да се разреши с махането на мантинелите, а само с разширение" - каза Русинова.

- Масово запушени отводнителни канали. 

- Пътната настилка е обикновен асфалт, не е със завишена товароносимост и не може да понесе над 40 000 леки автомобила на денонощие. Над 70% от настилката е със занижено противоплъзгане. 

- Културата на водачите е много важно нещо. 

- Ще препоръчаме на кръстовищата да има осветление, недопустимо е да няма. 

ЕЦТП ще препоръча в доклада си Околовръстното шосе на Пловдив да се включи в стратегическите национални обекти и да се направи свързване на дъгата, за да се затвори целият пръстен.

Ще се препоръча, където е може, мантинелите да се изнесат встрани.  

Ще се търсят варианти за аварийни площадки (отбивки) на пътя.

Русинова добави, че предложенията са частични решения и пътят трябва да се разшири.

"Не е сериозно Околовръстното на Пловдив да е с капацитета на селски път. Насърчавам хората да протестират за правилното нещо – разширението на пътя" - каза тя. 

Тодор Батков - младши допълни, че половината област Смолян е в Пловдив, където живеят и работят. 

Нощната инспекция започнала с "куриоз" - експертите засекли дама, която возела в колата си дете без столче. Спрели я, направили й забележка, а дамата се държала агресивно. "Няма да толерирам нарушаването на закона" - категорична е Русинова.

Повече гледайте в прикаченото видео!



Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Друго си е на "тесен" специалист да се довериш и той да ти каже дали нещо е опасно и има ли нужда да се разширява. Удобно е да поръчаш на някого мантинели: за него добре и за теб добре. Но защо никой не се замисли за обществения отзвук после? Въпрос на време беше това шосе да се задръсти. Все са ставали катастрофи, но лично за не помня толкова жертви да е имало. И дали въобще е имало. Защото знаем как българите обичат да бележат лобните места на своите роднини. В този ред на мисли по това шосе най-вероятно преди мантинелната епоха жертви е нямало... И когато се разсипах да пиша до Общината и АПИ, получавах един и същи отговор: всичко е законно, всичко е направено по изискване! Дебела точка! Сега друга песен пеят. Абе, явно трябва да играе метлата, а след нея вместо да строят глупави блокчета, да направят нови съответни заведения, където виновните да почувстват временно неколкогодишно неудобство.
0
 
 
Тая с каската на главата и всички останали, свързани с пътищата къде спаха до онзи фатален ден?
0
 
 
това не е околовръсно , това е теснолинейка-убиец
0
 
 
Блокирала ме е във ФБ а да видим тук дали ще ме истрие. Овцо, ние искаме да се махнат мантинелите са да можем да бягаме на ляво и дясно за избягване на челни удари и за престой при технически проблем. Офцо, предпочитам да се метна в канала отколкото да се забия челно/ Жълтия шушлек да не си го испрала че си навлякла милиционерско яке.
Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 1 ч. и 50 мин.
0
 
 
Най-добре, следващият път да се протестира и за закриването на този малоумен център. Госпожата с прическа тип каска, да се скрие най-накрая и да спре да ни облъчва отвсякъде.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

