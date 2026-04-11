Историята на Магдалена от Пловдив е сред най-емоционалните епизоди на предаването "Бригада Нов дом". Тя е вдъхновяващ пример за майчина сила, преминала през домашно насилие, изолация и борба за оцеляване. Магдалена отглежда сама децата си, като едно от тях е с аутизъм. Тя е преживяла тормоз и насилие от първия си съпруг, а вторият ѝ опит за семейство се проваля поради негова зависимост от наркотици.

Семейството получава шанс за нов живот в общинско жилище в Пловдив, но то е в изключително тежко състояние – без електричество и в пълна разруха, научи Plovdiv24.bg.

Ремонтът, извършен от екипа на Мария Силвестър и майсторите от бригадата, не е просто козметичен, а фундаментален за нормалното съществуване на децата, а ай-важната промяна е осигуряването на ток в дома, което слага край на живота в тъмнина и позволява използването на основни електроуреди. Ремонтът е съобразен с нуждите на детето с аутизъм, осигурявайки спокойна и сигурна среда, която е ключова за неговото развитие и терапия.

Можете да подпомогнете Магдалена и нейните три деца чрез дарение по следната банкова сметка:

BG31STSA93000031337807

Банка ДСК

Титуляр: Магдалена Велинова Гарова