Историята на Магдалена от Пловдив е сред най-емоционалните епизоди на предаването "Бригада Нов дом". Тя е вдъхновяващ пример за майчина сила, преминала през домашно насилие, изолация и борба за оцеляване. Магдалена отглежда сама децата си, като едно от тях е с аутизъм. Тя е преживяла тормоз и насилие от първия си съпруг, а вторият ѝ опит за семейство се проваля поради негова зависимост от наркотици.
Семейството получава шанс за нов живот в общинско жилище в Пловдив, но то е в изключително тежко състояние – без електричество и в пълна разруха, научи Plovdiv24.bg.
Ремонтът, извършен от екипа на Мария Силвестър и майсторите от бригадата, не е просто козметичен, а фундаментален за нормалното съществуване на децата, а ай-важната промяна е осигуряването на ток в дома, което слага край на живота в тъмнина и позволява използването на основни електроуреди. Ремонтът е съобразен с нуждите на детето с аутизъм, осигурявайки спокойна и сигурна среда, която е ключова за неговото развитие и терапия.
Можете да подпомогнете Магдалена и нейните три деца чрез дарение по следната банкова сметка:
BG31STSA93000031337807
Банка ДСК
Титуляр: Магдалена Велинова Гарова
valek
преди 2 ч. и 44 мин.
Община Пловдив и в частност "Жилфонд" трябва да потънат в дън земя от срам за предоставеното жилище в това безобразно състояние. Още повече, че е направено спрямо самотна майка с три деца. В същото време семейства с двама работещи родители между които има служител на общината се настаняват в съвременни сгради с термоизолация и съвсем приемливо състояние. Да не говорим и за по-фрапантни случаи в които общински служители придобиват в последствие жилищата на безценица, докато междувременно са си построили къща и то в т.нар. "Бевърли хилс" на Пловдив. Та, освен всичко от този епизод лъсна и този "заден двор" на община Пловдив.
