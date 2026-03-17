Петър Москов, предава репортер на Plovdiv24.bg.
"Синя България" е разумният избор. Това е коалицията, която сме обещали и го прави, винаги да казва истината и само истината - каза втората в листата Пенка Деведжиева. Водач е икономистът Никола Янков, който е бил заместник-министър на икономиката и транспорта.
"Щастлив съм да съм в моя роден град Пловдив и да разкажа за себе си.
Пловдив е различният град, уникалният град на България, това е градът, който произвежда и дава на останалата част на страната, а не взима. Получава най-малко инвестиции за инфраструктура, въпреки че има нужда от това. Не разчита на държавния бюджет, не се моли за пари. Има нужда от дясната политика. Пловдив не е добре представен и сега, а и в последните 35 г." - каза Янков.
Роден е през 1971 г. Завършил е Английската гимназия, след това икономика в САЩ. Предприемач. Бил е заместник министър на икономиката в периода 2001-2003 г. и на транспорта 2003-2005 г.
"Синя България" е тук, за да осигури среда за предприемачите, да осигури достъп на техните продукти до други пазари, добра фискална политика, добър кредитен рейтинг - увери водачът.
Председателят на КОД д-р Петър Москов смята, че на предстоящите избори СБ ще бъде изненадата не защото така му се иска на него, а защото бизнесът и работещите хора вече са осъзнали двете основни заплахи: задушаващата прегръдка и политическия рекет на ДПС, както и Радев и всичко, което той носи със себе си.
"Управление около и на Радев означава пълен казармен контрол над свободната икономическа инициатива. ПП-ДБ не крият, че ще взизат в управление с Радев. "Синя България" може да промени всичко това, което идва. Нашето послание е: СБ е вашият гарант, че в следващия парламент няма да има мнозинство около Радев и мнозинство около ДПС" - подчерта д-р Москов.
СБ е последователна дясна алтернатива, хора, които са доказали, че могат да свършат работа. СБ е гарантът, че българската икономика няма да бъде подчинена, гарант за дясна политика. Моментната снимка от социолозите дава 1,5% и малко повече за СБ, но мълчаливото мнозинство, отвратено от парламентарните циркове, може да промени нещата, заяви той.
Председателят на КОД покани (Асен) Василев и (Бойко) Борисов да обсъдят икономиката с водача на СБ Никола Янков.
Водачът на листата допълни, че миналия петък от СБ са изпратили на премиера Андрей Гюров конкретни предложения относно горивата, за да не се повишават цените:
- засилване на предлагането, като 60-дневен резерв от складовете на частните търговци се пусне незабавно;
- правителството да иска мораториум върху въглеродните данъци – това ще позволи отварянето на въглищните централи (Мариците), а въглеродните данъци съставляват 50% от цената на електроенергията.
"България има интерес климатичните политики на ЕС да бъдат променени. Ние имаме основание да поискаме прекратяване на тези данъци. В дългосрочен план България трябва да поиска изцяло отмяна на зелената сделка. Мораториум върху добива на шистов газ. Това са неща, за които "Синя България" ще работи" - посочи Янков.
В листата на "Синя България" има представители на земелците и на Консервативна България. Известният юрист Станислав Станков ще участва в кампанията.
Ето кои са кандидатите за народни представители от "Синя България":
1. Никола Симеонов Янков
2. Пенка Иванова Деведжиева
3. Пею Дженев Караколев,
4. Николай Георгиев Ганев
5. Ивайло Спасов Спасов
6. Галина Петкова Карауланова
7. Евгени Коцев Костенаров
8. Цветонина Живкова Закова
9. Йордан Милков Бакалов
10. Антон Събев Крушовалиев
11. Стоян Илиев Илиев
12. Роза Димитрова Хаджиева
13. Десислава Илиева Атанасова-Чомакова
14. Венера Михайлова Анастасова
15. Бойка Петрова Дамянова
16. Георги Василев Ташев
17. Манол Иванов Чакъров
Христо Бояджиев
преди 1 ч. и 14 мин.
Беше синя!
