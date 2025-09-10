ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синхрознаци от подсъзнанието ни, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Няма нищо мистериозно! Напълно истинско е! Това са знаци, които често ни се появяват в живота, но ние не знаем, че са от нашето подсъзнание и трябва да ги следваме. Карти, вдъхновени от психологията, а не от гадаенето. Рая Чаушева е психолог, която е създала синхрознаците, заедно с Ани Цонева, учител по математика, за която рисуването е хоби. Дизайнът им е дело на съпруга на Рая.
Синхрознаците са богати на символика и вдъхновени от гениалните трудовете на психолога Карл Г. Юнг и принципа на синхроничността. Повече за тях ще ни разкаже самата Рая Чаушева, която е гост на предаването ни.
Ще чуете и покана за предстоящо събитие в Пловдив.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
