Проливен дъжд с гръмотевици се разрази над Пловдив този следобед. Макар и кратък той сложи край на спокойната разходка на пловдивчани, които се разхождаха по центъра.

Само за броени минути препълнената с хора Главна улица опустя, като пешеходците потърсиха прикритие под навесите на магазините или се скриха в работещите заведения, съобщава Plovdiv24.bg.

Какво следва?

Според прогнозата за времето, вероятността от локални валежи и гръмотевични бури в региона остава висока и през следващите часове. Гражданите трябва да бъдат внимателни, да избягват паркирането под дървета и да следят актуалната информация за състоянието на пътната инфраструктура.

Прогноза в изборния ден

В утрешния ден облачността ще намалее, като само на изолирани места до полунощ са възможни слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще отслабне и на много места ще стихне напълно, което ще доведе до намалена видимост в котловините и низините в ранните сутрешни часове. Минималните температури ще се движат в диапазона между 3° и 8°, като за Пловдив и София се очакват стойности около 5°-6°.

Първата половина на неделния ден ще бъде предимно слънчева и подходяща за разходки. След обяд обаче облачността ще се увеличи, като по-значителна ще бъде тя над южните, източните и планинските райони, където на места отново ще превали. Максималните температури ще бъдат приятни – между 17° и 22°, а в София около 20°.

Времето в планините и по морето

За любителите на планинския туризъм следобедът ще донесе валежи от дъжд, а по най-високите върхове – от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°. По Черноморието ще преобладава значителна облачност с температури на въздуха до 19° и на морската вода около 12°. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 2 бала.