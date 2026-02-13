ЗАРЕЖДАНЕ...
Сигнали от Пловдив: Чейндж бюра продължават да обменят левове в евро
В заседанието на място или онлайн взеха участие представители на териториалните дирекции на Национална агенция за приходите, МВР, ДАНС, Агенция "Митници“, "Български пощи“, Комисията за защита на потребителите, Областна дирекция по безопасност на храните, както и представители на общинските администрации. В него се включи и заместник областният управител д-р инж. Атанас Ташков.
По време на заседанието проф. Янчева запозна участниците с новите данни, които по-рано през седмицата бяха оповестени от Националния координационен център, а именно че процесите преминават гладко и е създадена спокойна среда и за гражданите, и за бизнеса. Специално внимание се обърна на банкнотите с номинали 200 и 500 евро, затова че те са законово разплащателно средство и търговците нямат право да отказват плащания с тях.
Представителите на ведомствата предоставиха доклади с текущи данни. По информация на ТД на НАП-Пловдив от началото на годината на база на проверките са съставени 119 акта и съответните наказателни постановления. Активно се работи по сигнали на граждани за завишени цени в сферата на услугите, в това число медицинските. Констатиран е сериозен ценови скок в денталните услуги. Извършени са проверки и на всички обменни бюра заради сигнали, че продължават да обменят левове в евро. След 1 януари те могат да обменят средства само от евро в други национални валути.
Работният процес в клоновете на "Български пощи“ в областта върви успешно, всички 170 клона имат необходимите обеми от евро и гражданите се обслужват безпроблемно. Продължава и изпълнението на подадените заявки за обмен на валута и изплащането на пенсии за месец февруари.
Заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив комисар Пламен Иванов заяви, че полицията продължава да оказва активно съдействие, като поддържа засилено присъствие в пощенските станции, което намалява риска от измами и гарантира спокойствие за гражданите. За последната седмица в областта не са регистрирани случай на неистински евро банкноти.
Областният управител подчерта, че съвместните проверки на институциите ще продължат, за да се гарантира ценовата стабилност и плавното преминаване към европейската валута. Областният координационен център ще продължи да заседава и да докладва резултатите от дейността си на Националния координационен център.
