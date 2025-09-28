ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал: Нагли другоселци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:16
Нагли другоселци - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си до медията ни. Ето защо:

"Гости на Пловдив и на хотел "Клепсидра" (ул. ""Божидар Здравков“ 9) не се съобразяват с правилата.

Паркирали след знака влизането забранено и в двете посоки. Общинските служби спят есенен сън. Снимката е от днес, 28.09.25, в 9:10 часа".


