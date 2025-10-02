ИЗПРАТИ НОВИНА
Ще признае ли вина шофьор, блъснал фатално неправилно пресичаща пешеходка в Пловдив?
Автор: Ивет Калчишкова 11:52Коментари (0)1073
© Plovdiv24.bg
71-годишния Делко Костадинов е мъжът, обвинен за смъртта на 85-годишната Мария Темелкова, пресичала пътното платно в началото на надлез "Родопи" на бул. "Санкт Петербург", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Фаталният инцидент се случи на 6 април миналата година около 11:30 часа. 

Според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката.

По първоначални данни жената не е пресичала на пешеходна пътека, а в близост до мястото на фаталния удар има пешеходен подлез.

По време на разпоредително заседание днес съдът конституира дъщерите и внука на починалата като частни обвинители в процеса. 

Оказа се, че в обвинителния акт има няколко фактически грешки и се наложи той да бъде върнат в прокуратурата за коригиране. Държавното обвинение има 7 дни да премахне неточностите.

Следващото заседание бе насрочено за 29 октомври от 9:30 часа. Тогава ще стане ясно дали Костадинов ще се признае за виновен, или процесът ще прочете по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица. Костадинов няма наложена никаква мярка за задържане от съда.


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

