Ще признае ли вина шофьор, блъснал фатално неправилно пресичаща пешеходка в Пловдив?

© Plovdiv24.bg 71-годишния Делко Костадинов е мъжът, обвинен за смъртта на 85-годишната Мария Темелкова, пресичала пътното платно в началото на надлез "Родопи" на бул. "Санкт Петербург", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Фаталният инцидент се случи на 6 април миналата година около 11:30 часа.



Според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката.



По първоначални данни жената не е пресичала на пешеходна пътека, а в близост до мястото на фаталния удар има пешеходен подлез.



По време на разпоредително заседание днес съдът конституира дъщерите и внука на починалата като частни обвинители в процеса.



Оказа се, че в обвинителния акт има няколко фактически грешки и се наложи той да бъде върнат в прокуратурата за коригиране. Държавното обвинение има 7 дни да премахне неточностите.



Следващото заседание бе насрочено за 29 октомври от 9:30 часа. Тогава ще стане ясно дали Костадинов ще се признае за виновен, или процесът ще прочете по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица. Костадинов няма наложена никаква мярка за задържане от съда.