ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Болен подсъдим отложи дело за смърт на пътя
Автор: Диана Бикова 15:35Коментари (0)455
© Plovdiv24.bg
Пловдивският окръжен съд отложи за 26 ноември делото срещу 70-годишния Делко Костадинов, обвинен за причиняване на птп със загинала пешеходка. Подсъдимият е болен от ковид и не може да присъства в съдебната зала, което е задължително, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Защитата на Костадинов е депозирала вчера молба, придружена от болничен и амбулаторен лист, в която се описва заболяването и се иска отсрочване на заседанието по уважителна причина. Отделно от това в съда е постъпила молба и от две вещи лица, че не могат да се явят поради голяма служебна ангажираност. 

Адвокатът на близките на загиналата съобщи, че трима свидетели за втори път идват от Англия специално за делото и помоли съдът да обърне внимание на подсъдимия, че това е свързано със значителни разноски. 

Припомняме, че на 06.04.2024 г. след 11,30 часа в гр. Пловдив, на бул. "Санкт Петербург“ срещу сграда с административен адрес №1, при управление на МПС – лек автомобил марка "Ауди А6“, в посока от изток на запад, Делко Костадинов е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката Мария Темелкова, на 85 г. На заседанието днес трябваше да бъдат разпитани свидетели и да се изслушат вещите лица.


Още по темата: общо новини по темата: 4
02.10.2025 »
06.04.2024 »
06.04.2024 »
06.04.2024 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка потресена: Направи го с голи ръце!
14:30 / 29.10.2025
Започна дългоочакваният ремонт на Жълтото училище в Пловдив
15:01 / 29.10.2025
Ученичка намери доста пари пред магазин в Пловдив
14:20 / 29.10.2025
Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала пла...
13:31 / 29.10.2025
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно ...
12:04 / 29.10.2025
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
11:59 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: