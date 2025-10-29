ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Болен подсъдим отложи дело за смърт на пътя
Защитата на Костадинов е депозирала вчера молба, придружена от болничен и амбулаторен лист, в която се описва заболяването и се иска отсрочване на заседанието по уважителна причина. Отделно от това в съда е постъпила молба и от две вещи лица, че не могат да се явят поради голяма служебна ангажираност.
Адвокатът на близките на загиналата съобщи, че трима свидетели за втори път идват от Англия специално за делото и помоли съдът да обърне внимание на подсъдимия, че това е свързано със значителни разноски.
Припомняме, че на 06.04.2024 г. след 11,30 часа в гр. Пловдив, на бул. "Санкт Петербург“ срещу сграда с административен адрес №1, при управление на МПС – лек автомобил марка "Ауди А6“, в посока от изток на запад, Делко Костадинов е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката Мария Темелкова, на 85 г. На заседанието днес трябваше да бъдат разпитани свидетели и да се изслушат вещите лица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка потресена: Направи го с голи ръце!
14:30 / 29.10.2025
Започна дългоочакваният ремонт на Жълтото училище в Пловдив
15:01 / 29.10.2025
Ученичка намери доста пари пред магазин в Пловдив
14:20 / 29.10.2025
Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала пла...
13:31 / 29.10.2025
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно ...
12:04 / 29.10.2025
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
11:59 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS