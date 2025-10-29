Болен подсъдим отложи дело за смърт на пътя

© Plovdiv24.bg Пловдивският окръжен съд отложи за 26 ноември делото срещу 70-годишния Делко Костадинов, обвинен за причиняване на птп със загинала пешеходка. Подсъдимият е болен от ковид и не може да присъства в съдебната зала, което е задължително, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Защитата на Костадинов е депозирала вчера молба, придружена от болничен и амбулаторен лист, в която се описва заболяването и се иска отсрочване на заседанието по уважителна причина. Отделно от това в съда е постъпила молба и от две вещи лица, че не могат да се явят поради голяма служебна ангажираност.



Адвокатът на близките на загиналата съобщи, че трима свидетели за втори път идват от Англия специално за делото и помоли съдът да обърне внимание на подсъдимия, че това е свързано със значителни разноски.



Припомняме, че на 06.04.2024 г. след 11,30 часа в гр. Пловдив, на бул. "Санкт Петербург“ срещу сграда с административен адрес №1, при управление на МПС – лек автомобил марка "Ауди А6“, в посока от изток на запад, Делко Костадинов е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката Мария Темелкова, на 85 г. На заседанието днес трябваше да бъдат разпитани свидетели и да се изслушат вещите лица.