|Има присъда за фаталния инцидент на надлез "Родопи"
Припомняме, че на 06.04.2024 г. след 11,30 часа в Пловдив, на бул. "Санкт Петербург“ срещу сграда с административен адрес №1, при управление на МПС – лек автомобил марка "Ауди А6“, в посока от изток на запад, Делко Костадинов е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката Мария Темелкова, на 85 г.
Жената не е пресичала на пешеходна пътека, а в близост до мястото на фаталния удар има пешеходен подлез.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
