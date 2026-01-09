ИЗПРАТИ НОВИНА
Има присъда за фаталния инцидент на надлез "Родопи"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42
© Plovdiv24.bg
Една година условно с три години изпитателен срок получи шофьорът Делко Костадинов, блъснал фатално 85-годишната пешеходка Мария Темелкова на метри от надлез "Родопи" в Пловдив. Мъжът призна вината си, а като част от присъдата бе отнета книжката му за една година. Той ще да плати разноските по делото

Припомняме, че на 06.04.2024 г. след 11,30 часа в Пловдив, на бул. "Санкт Петербург“ срещу сграда с административен адрес №1, при управление на МПС – лек автомобил марка "Ауди А6“, в посока от изток на запад, Делко Костадинов е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката Мария Темелкова, на 85 г. 

Жената не е пресичала на пешеходна пътека, а в близост до мястото на фаталния удар има пешеходен подлез.


една година условно за убит човек -много добричък тоз съд.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

