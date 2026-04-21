Нетипична ситуация се е разиграла вчера на най-натоварения булевард в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Шофьор е слязъл от автомобила си, за да спре движението и за да може негов колега, незнайно как озовал се в насрещното, да поправи грешката си.

Възрастен шофьор беше заснет да кара в насрещното по бул. "Цар Борис Трети Обединител" в отсечката между кръстовището при Патологична бременност и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

За щастие не се е стигнало до пътнотранспортно произшествие, предпоставки за каквото обаче все пак са съществували, и то реално. Неправилното включване в движението най-вероятно е станало от улица "Граф Игнатиев", като човекът просто е избрал грешното платно, през което да продължи движението си.

