|Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля два пъти
Според първоначалните данни, около 17 ч., на бул. "Шести септември“ лек автомобил "Рено“ ударил отзад друга кола, но вместо да изпълни задълженията си при възникналата катастрофа с материални щети, виновният водач напуснал местопроизшествието.
Потърпевшият участник го последвал и настигнал до близка автомивка. Там обаче мъжът, управлявал реното, размахал пистолет и произвел два изстрела с газови патрони. При така създалата се ситуация няма пострадали хора.
След предприетите незабавни действия извършителят – 69-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, бил задържан за едно денонощие. Ползваното от него оръжие е иззето, назначена е експертиза за изясняване на вида и начина на придобиване.
По случая е започнато бързо производство, а с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив на мъжа е повдигнато обвинение.
