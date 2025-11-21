ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор от фатално ПТП в центъра на Пловдив: Много съжалявам за смъртта на моя приятел
Автор: Диана Бикова 11:03Коментари (0)2013
© Plovdiv24.bg
Петима граждани са се обадили на телефон 112 за тежката катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Борис Трети Обединител" и улица "Граф Игнатиев" в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg от съдебната зала. Всички те са съобщили за ранен човек, който лежи на земята.

От видеозапис, прожектиран няколко пъти по време на днешното съдебно заседание, се вижда фаталният сблъсък между двата мерцедеса. За първи път двамата подсъдими дадоха обяснения, без да отговарят на въпроси.

Алекс Кючуков каза, че на излизане от ул. "Граф Игнатиев" бил втора кола, спрял на стоп линията и когато видял, че няма други автомобили, потеглил. След миг приятелят му (Спас Спасов) извикал: "Ще ни блъснат".

"Много съжалявам за смъртта на моя приятел" - каза Кючуков.

Запрян Христев заяви, че се е движел в посока към тунела по бул. "Цар Борис Трети Обединител" и когато наближил кръстовището, видял излизащ отстрани автомобил. Опитал се да избегне удара и навил волана вляво, но колата не се подчинила, завъртяла се и спряла на тротоара след сблъсъка.

В пледоарията си прокурорът подчерта, че подсъдимият Кючуков е нарушил ЗДвП, като не е спазил ограничението на пътен знак В2. Неговото престъпление е по-тежко, защото се отнема предимство на автомобил, който се движи с висока скорост, заяви държавният обвинител и каза, че подсъдимият Христев се е движил с 94 км/ч вместо с разрешените 50 км/ч., а светлината на фаровете се виждала отдалече.



