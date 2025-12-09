ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор от Пловдив почина в кабината на камиона си на "Капитан Андреево"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20Коментари (0)1161
Шофьор на камион е починал в кабината на превозното си средство, което впоследствие се е блъснало в метална предпазна ограда на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево“. Инцидентът е станал на 6 декември, на прав участък от входящото трасе за товарни автомобили, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Хасково.

Загиналият е 56-годишен мъж от Пловдив. По първоначални данни той е споделил, че не се чувства добре, преди да загуби контрол над управлението на камиона. Служителите на пункта са констатирали смъртта му на място.

От полицията уточниха, че предстои изясняване на причините за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство.







