|Шофьор от Пловдив почина в кабината на камиона си на "Капитан Андреево"
Загиналият е 56-годишен мъж от Пловдив. По първоначални данни той е споделил, че не се чувства добре, преди да загуби контрол над управлението на камиона. Служителите на пункта са констатирали смъртта му на място.
От полицията уточниха, че предстои изясняване на причините за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство.
