Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса

© Google За поредна нередност в масовия градски транспорт в Пловдив сигнализира днес читателка на Plovdiv24.bg. Този път казусът е малко по-различен от обикновено. Даваме думата на жената сега:



Днес в интервала 14:00-14:30 часа се качих в автобус 21. Шофьорът на кръстовището преди бул. "Княгиня Мария Луиза" се обади на негов колега, за да сигнализира за възникнала повреда със скоростния лост на автобуса.



На спирката срещу Централни гробища шофьорът помоли всички пътници в автобуса да слязат, като каза да изчакаме следващия автобус 21. Пътниците изразиха своето недоволство, напускайки автобуса. Изчакахме аз и още няколко човека следващия автобус.



Шофьорът беше младо момче, чужденец, който не знаеше български език. Една жена показа нейния билет и още един, които бяха с два последователни номера, като обясни на шофьора, че в предния автобус е станала авария и пътниците са слезли.



В отговор на това момчето се усмихна и каза, че номерът на билета се различава от другите, с които той таксува и отказа да пусне мен и другите хора, докато не заплатим нов билет и отказа да тръгне с автобуса. Слязохме и изчакахме следващ.



Въпросът ми е: Щом уважаемите началници назначават на работни места чужденци, които освен шофьори са и кондуктори, защо на такива лица не бъде осигурено обучение по български език, на което да се обучават на основно ниво, за да имат най-елементарна комуникация с хората?!



Не е осигурено такова, но от българските деца в училищата се изисква едно дете да изучава западни езици?! Защо сме длъжни да владеем техния език, а те не нашия?! Дори не само в училищата, в университетите също е пълно с чужденци. Уважаеми г-н кмете, уважаеми управници, уважаеми началници в отдел "Градски транспорт" - Пловдив, помислете докъде докарахте тази държава!