ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Днес в интервала 14:00-14:30 часа се качих в автобус 21. Шофьорът на кръстовището преди бул. "Княгиня Мария Луиза" се обади на негов колега, за да сигнализира за възникнала повреда със скоростния лост на автобуса.
На спирката срещу Централни гробища шофьорът помоли всички пътници в автобуса да слязат, като каза да изчакаме следващия автобус 21. Пътниците изразиха своето недоволство, напускайки автобуса. Изчакахме аз и още няколко човека следващия автобус.
Шофьорът беше младо момче, чужденец, който не знаеше български език. Една жена показа нейния билет и още един, които бяха с два последователни номера, като обясни на шофьора, че в предния автобус е станала авария и пътниците са слезли.
В отговор на това момчето се усмихна и каза, че номерът на билета се различава от другите, с които той таксува и отказа да пусне мен и другите хора, докато не заплатим нов билет и отказа да тръгне с автобуса. Слязохме и изчакахме следващ.
Въпросът ми е: Щом уважаемите началници назначават на работни места чужденци, които освен шофьори са и кондуктори, защо на такива лица не бъде осигурено обучение по български език, на което да се обучават на основно ниво, за да имат най-елементарна комуникация с хората?!
Не е осигурено такова, но от българските деца в училищата се изисква едно дете да изучава западни езици?! Защо сме длъжни да владеем техния език, а те не нашия?! Дори не само в училищата, в университетите също е пълно с чужденци. Уважаеми г-н кмете, уважаеми управници, уважаеми началници в отдел "Градски транспорт" - Пловдив, помислете докъде докарахте тази държава!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 383
|предишна страница [ 1/64 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сеч на дървета в "Западен" обостри мрежата
15:27 / 31.10.2025
Kaufland удари конкуренцията в Пловдив
15:15 / 31.10.2025
Вейпове и желирани бонбони със съдържание на психоактивно веществ...
15:10 / 31.10.2025
Пагубните за Пловдив законови промени влизат в пленарна зала
14:26 / 31.10.2025
Почина най-възрастният практикуващ адвокат в Пловдив
12:47 / 31.10.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршр...
12:41 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS