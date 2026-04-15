Полицаи успяха да санкционират автор на много сериозно нарушение на Закона за движение по пътищата.

Това стана ясно от публикация в социалната мрежа Фейсбук. От кадрите, с които разполага Plovdiv24.bg, става ясно, че ситуацията се е развила на Околовръстното на Пловдив.

Водач на лек автомобил с пловдивски регистрационен номер предприема изпреварване на колона от коли при единична непрекъсната линия. Това означава, че на всички ППС-та е забранено да застъпват и пресичат единичната непрекъсната линия.

Срещу нарушителя обаче се озовава патрулка, която на първата възможна отбивка прави обратен завой, настига нарушителя, спира го и го санкционира.