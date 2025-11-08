ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор на градския транспорт в Пловдив нарочно затисна пътничка с вратите на автобуса
Ето неговият разказ от първо лице:
Здравейте, в сряда към 13:30 пътувах в автобус 5667 по линия 9 и шофьорът се подигра с една пътничка. Възрастна жена тръгна да се качва от средната врата, защото имаше голяма опашка на предната за билети, а тя беше с карта. Шофьорът я затисна и якето ѝ остана отвън.
Той не отвори веднага вратата, трябваше пътниците да реагират, но каза, че е затиснал жената, защото е забранено да се качва от средната врата, защото така няма да си плати билета и заради това е решил да я затисне.
Оставам коментарите на Вас.
Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.
