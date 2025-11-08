Шофьор на градския транспорт в Пловдив нарочно затисна пътничка с вратите на автобуса

© Илюстративна снимка Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редкацията ни, за да разкаже за конкретен проблем, на който е станал свидетел и случка в атбосу на градския транспорт, която не е могъл на подмине.



Ето неговият разказ от първо лице:



Здравейте, в сряда към 13:30 пътувах в автобус 5667 по линия 9 и шофьорът се подигра с една пътничка. Възрастна жена тръгна да се качва от средната врата, защото имаше голяма опашка на предната за билети, а тя беше с карта. Шофьорът я затисна и якето ѝ остана отвън.



Той не отвори веднага вратата, трябваше пътниците да реагират, но каза, че е затиснал жената, защото е забранено да се качва от средната врата, защото така няма да си плати билета и заради това е решил да я затисне.



Оставам коментарите на Вас.



