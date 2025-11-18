ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор на автобус кандидатства за наглец на седмицата
Ежедневните им изпълнения и газене на закона са част от репертоара им, с който повечето хора в града под тепетата отдавна са свикнали. Това обаче изобщо не означава, че трябва да подминаваме нарушенията им с лека ръка.
"За водачите от градския транспорт в Пловдив явно знаците на важат. Видеото е от кръстовището на "Пещерско шосе" и отбивката за "Прослав". Лентата, от която прави ляв завой, е за направо и надясно", съобщи пловдивчанин, станал свидетел на тежкото нарушение от старна на професионалния шофьор.
