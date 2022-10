Шест млади рок банди забиват в парк "Рибница"

© "Лятна уикенд сцена за млади рок изпълнители" ще зарадва почитателите на рока в Пловдив.Събитието ще се проведе за втора поредна година в парк "Рибница“ в район "Северен“ днес и утре от 19:00 часа. Мероприятието се организира от сдружение "Активна подкрепа за креативност" с подкрепата на Община Пловдив.



В двете фестивални вечери шест млади, прохождащи, но нахъсани и силно мотивирани рок банди ще излязат на сцената, за да забавляват публиката с техните авторски композиции и техния прочит на някои емблематични рок парчета.



Входът е свободен!



Заповядайте!



Програма:



Начало: 19:00 ч.



07.10.2022 г.:



The Ex Libris



Loners on the Hill



Deatmag



08.10.2022 г.:



Slathe



Sweet Poison



ANIMÆ