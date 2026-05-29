Район "Северен“ продължава премахването на изоставени автомобили. Вчера екипите на районната администрация извършиха поредна акция по репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на район "Северен“.

Акцията е част от регулярния контрол, който се осъществява по график в различните квартали на района с цел освобождаване на публични площи, подобряване на условията за паркиране и поддържане на по-добра градска среда.

Бяха обхванати участъци по бул. "България“ и ул. "Вук Караджич“. Всеки премахнат изоставен автомобил означава едно освободено паркомясто за живущите.

Проверките и действията по установяване и премахване на изоставени автомобили продължават квартал по квартал.

От район "Северен" призовават собствениците на автомобили, които не са в движение, да ги преместят на частен терен или да предприемат действия по въвеждането им в експлоатация.

Сигнали за изоставени автомобили:

info@severen.plovdiv.bg

032 / 901 164

032 / 901 199

Всеки подаден сигнал се проверява и се включва в графика за контрол.

Работата по освобождаване на паркоместа в район "Северен“ продължава.