Сериозни промени в движението за месец заради ремонта на "Рогошко шосе"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:50
©
Заради реконструкция на моста над р. Пясъчник се въвежда временна организация на движението на ул. "Рогошко шосе“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

За времето от днес, 19 август, до 30 септември движението ще се осъществява двупосочно само в западното платно, а източното остава затворено.

От ОП "ОКТ“ призовават водачите да карат внимателно и да спазват временната организация на движение.


