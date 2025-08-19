Сериозни промени в движението за месец заради ремонта на "Рогошко шосе"

© Заради реконструкция на моста над р. Пясъчник се въвежда временна организация на движението на ул. "Рогошко шосе“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



За времето от днес, 19 август, до 30 септември движението ще се осъществява двупосочно само в западното платно, а източното остава затворено.



От ОП "ОКТ“ призовават водачите да карат внимателно и да спазват временната организация на движение.