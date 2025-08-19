ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сериозни промени в движението за месец заради ремонта на "Рогошко шосе"
За времето от днес, 19 август, до 30 септември движението ще се осъществява двупосочно само в западното платно, а източното остава затворено.
От ОП "ОКТ“ призовават водачите да карат внимателно и да спазват временната организация на движение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 72
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
19:41 / 18.08.2025
Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести...
18:30 / 18.08.2025
Сериозни промени в движението заради ремонта на "Рогошко шосе"
16:52 / 18.08.2025
Делото за пожара в ОУ "Душо Хаджидеков" пак не тръгна
19:33 / 18.08.2025
Пожарникари режат автомобил край Пловдив, за да извадят шофьора
16:21 / 18.08.2025
Прокуратурата за убийството в Първомай: Извършителят се издирва
15:26 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS