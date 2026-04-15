Седем шофьори са пренощували в полицейския арест през поредицата почивни дни. Единият от мъжете е бил под въздействие на наркотични вещества, а останалите шестима – на алкохол над 1,2 промила.

Извършителите са били заловени при полицейски проверки на бул. "Христо Ботев“ и ул. "Дилянка“ в Пловдив, в Карлово, Асеновград, Раковски и село Чалъкови. Срещу всички се водят бързи производства, съобщиха от ОД МВР Пловдив.