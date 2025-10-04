© Plovdiv24.bg виж галерията Счупено дърво ограничава пътя към Стария град, предава репортер на Plovdiv24.bg



За да се стигне до удобно място е необходимо да се премине през участък с кал. Причината вероятно е падналият проливен дъжд през изминалите дни.



За щастие няма пострадали хора.