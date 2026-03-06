Сподели close
И днешният ден не се размина без пътнотранспортно произшествие в Пловдив. Plovdiv24.bg научи за катастрофа между два автомобила вътре в кръговото кръстовище до магазин Decathlon в "Тракия".

Няма данни, поне към момента, за тежко пострадали хора. На мястото на удара са били изпратени полицейски патрул и екип на Бърза помощ. Движението е било леко затруднено в минутите след сблъсъка, който е станал около 14.00 часа.

Органите на реда ще изяснят каква е причината за възникване на катастрофата, но най-вероятно отново се касае за отнемане на предимство от страна на единия водач.

Шофирайте внимателно!