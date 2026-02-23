© Plovdiv24.bg виж галерията И днес не мина без пътнотранспортно произшествие в Пловдив, съобщи читателка на Plovdiv24.bg. Преди малко в кръговото до бившето кметство в "Тракия" са се ударили лек автомобил и микробус.



Няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети по превозните средства. Органите на реда тепърва ще установяват каква е причината за сблъсъка, но най-вероятно става дума за отнето предимство.



"Как успяха да се ударят на това широко кръстовище?", не крие учудването си пловдивчанката, която ни изпрати и снимки от мястото на катастрофата.



Движението е леко затруднено, става ясно от думите на жената, която е преминала с колата си оттам.