|Сблъсък в кръгово! Шофьорка: Как успяха точно тук?
Няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети по превозните средства. Органите на реда тепърва ще установяват каква е причината за сблъсъка, но най-вероятно става дума за отнето предимство.
"Как успяха да се ударят на това широко кръстовище?", не крие учудването си пловдивчанката, която ни изпрати и снимки от мястото на катастрофата.
Движението е леко затруднено, става ясно от думите на жената, която е преминала с колата си оттам.
