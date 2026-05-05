Втора катастрофа е станала тази сутрин в Пловдив - този път в "Тракия“, на кръстовището на бул. "Освобождение“, в района на кръговото движение до магазин "Декатлон“.

По първоначална информация са се ударили два автомобила, като след сблъсъка и двете превозни средства са излезли извън пътното платно и са навлезли в тревните площи. Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин.

От полицията съобщиха за Plovdiv24.bg, че няма пострадали. Причината за произшествието е отнето предимство. Катастрофата е обработена по административен ред.

Припомняме, че по-рано тази сутрин е станал още един инцидент в квартал "Кючук Париж“, при който шофьор е загубил контрол над автомобила си и се е ударил в дърва, след което превозното средство се е обърнало на една страна.