© Фейсбук виж галерията Поредна катастрофа е станала на Околовръстното на Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Ударили са се два автомобилка, като най-вероятната причина за възникването на инцидента е неспазване на дистанция.



Движението е затруднено. "Избягвайте околовръстното, малко преди митницата", обясни ситуацията шофьорка.



Няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети по колите.



