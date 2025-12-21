ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|С коледен концерт откриха обновената зала на читалището в пловдивско село
Богатата програма събра на сцената малки и големи таланти на Маноле – децата от танцовите състави "Зорница“, коледарската група, певческата формация "Мановски славеи“, индивидуалните изпълнители Гери, Цвети, Памела, Радост и Здравка, както и малчуганите от детска градина "Мечта“. Всеки от тях допринесе за топлата атмосфера и незабравимото коледно настроение.
Началото на концерта бе поставено с усмивка и вълнение от секретаря на читалището Запрян Колев, който се превъплъти в образа на Дядо Коледа заедно с очарователната водеща Снежанка – Жанет Атанасова.
"Искрени благодарности на всички, които допринесоха за обновлението на нашето читалище и на сцената, на която днес празнуваме. Специално искам да благодаря на кмета на Община Марица Димитър Иванов за активното му съдействие и подкрепа при ремонта на покрива, пода, ламперията и за новите седалки в салона. Всичко това е резултат от неговата ангажираност и отговорност, както и за финансирането и изпълнението на проекта“, подчерта Жанет Атанасова. Тя благодари и на кмета на Маноле Стоил Дишев, който също отправи празнично приветствие към присъстващите.
"Радвам се да видя този прекрасен салон, изпълнен с хора. От мое име и от името на кмета на Община Марица Димитър Иванов ви пожелавам здраве, сплотеност и още много осъществени проекти. Реализацията на този ремонт ни коства немалко усилия, но резултатът си заслужава. Нека бъдем по-добри, по-задружни и да носим повече топлина в сърцата си“, каза Стоил Дишев. Той поясни, че с коледния концерт не само се открива обновената зала на читалището, но и се показва силата на общността, съхранила духа си и устрема към култура, традиции и споделена радост. Дишев отличи децата, родителите и ръководството на СУ "Васил Левски“ за участието им в благотворителния базар, организиран в подкрепа на дете в нужда. "С тази кауза показахте, че когато сме заедно, можем да помагаме и да бъдем пример за доброта. Тя е за детенце, на което му пожелаваме бързо възстановяване“, допълни кметът.
Под бурните аплодисменти на публиката първи на сцената се качиха най-малките участници от ДГ "Мечта“, които изпълниха коледната песен "Зън, зън, зън, кой е вън?“ и трогателни стихчета. След тях фолклорен състав "Зорница“ представи пъстра танцова програма, като за първи път пред публика бяха показани северняшкото хоро "Арканул“ и добруджанското "Буенек“.
Силно впечатление направи и коледарската група, която с наричания за здраве и берекет, песни, танци и изпълнението на сценичната пиеса "Коледа“ пренесе зрителите в магията на българските традиции. Красива хореография и чудесни вокални изпълнения демонстрираха възпитаниците на Генчо Тодоров, музиканта Явор Куманов и на ръководителя на певческа група "Манолски славеи“ Стойка Запрянова, която с гордост продължава фолклорните традиции и разнася славата на Маноле.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 119
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собс...
18:23 / 20.12.2025
Срещу гаранция от 100 000 лева собственикът на болница "Селена" и...
18:05 / 20.12.2025
Николай Йорданов: С каквито и средства да ме мъчат, няма да ми вз...
17:01 / 20.12.2025
Николай Йорданов: Това са парите на болница "Селена", не на Ставр...
16:46 / 20.12.2025
За втори път пускат поръчката за стрелбището на Пловдив, след кат...
14:37 / 20.12.2025
Пловдивчанин загина, паднал в пропаст край връх Вихрен
15:10 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS