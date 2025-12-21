ИЗПРАТИ НОВИНА
С коледен концерт откриха обновената зала на читалището в пловдивско село
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:22
С тържествен коледен концерт и препълнена зала жителите на Маноле посрещнаха откриването на обновената зала на НЧ "Просвета 1927“. Празничната вечер се превърна в истинско тържество на духа, традицията и общността, обединени от магията на Коледа и радостта от дългоочаквания ремонт.

Богатата програма събра на сцената малки и големи таланти на Маноле – децата от танцовите състави "Зорница“, коледарската група, певческата формация "Мановски славеи“, индивидуалните изпълнители Гери, Цвети, Памела, Радост и Здравка, както и малчуганите от детска градина "Мечта“. Всеки от тях допринесе за топлата атмосфера и незабравимото коледно настроение.

Началото на концерта бе поставено с усмивка и вълнение от секретаря на читалището Запрян Колев, който се превъплъти в образа на Дядо Коледа заедно с очарователната водеща Снежанка – Жанет Атанасова.

"Искрени благодарности на всички, които допринесоха за обновлението на нашето читалище и на сцената, на която днес празнуваме. Специално искам да благодаря на кмета на Община Марица Димитър Иванов за активното му съдействие и подкрепа при ремонта на покрива, пода, ламперията и за новите седалки в салона. Всичко това е резултат от неговата ангажираност и отговорност, както и за финансирането и изпълнението на проекта“, подчерта Жанет Атанасова. Тя благодари и на кмета на Маноле Стоил Дишев, който също отправи празнично приветствие към присъстващите.

"Радвам се да видя този прекрасен салон, изпълнен с хора. От мое име и от името на кмета на Община Марица Димитър Иванов ви пожелавам здраве, сплотеност и още много осъществени проекти. Реализацията на този ремонт ни коства немалко усилия, но резултатът си заслужава. Нека бъдем по-добри, по-задружни и да носим повече топлина в сърцата си“, каза Стоил Дишев. Той поясни, че с коледния концерт не само се открива обновената зала на читалището, но и се показва силата на общността, съхранила духа си и устрема към култура, традиции и споделена радост. Дишев отличи децата, родителите и ръководството на СУ "Васил Левски“ за участието им в благотворителния базар, организиран в подкрепа на дете в нужда. "С тази кауза показахте, че когато сме заедно, можем да помагаме и да бъдем пример за доброта. Тя е за детенце, на което му пожелаваме бързо възстановяване“, допълни кметът.

Под бурните аплодисменти на публиката първи на сцената се качиха най-малките участници от ДГ "Мечта“, които изпълниха коледната песен "Зън, зън, зън, кой е вън?“ и трогателни стихчета. След тях фолклорен състав "Зорница“ представи пъстра танцова програма, като за първи път пред публика бяха показани северняшкото хоро "Арканул“ и добруджанското "Буенек“.

Силно впечатление направи и коледарската група, която с наричания за здраве и берекет, песни, танци и изпълнението на сценичната пиеса "Коледа“ пренесе зрителите в магията на българските традиции. Красива хореография и чудесни вокални изпълнения демонстрираха възпитаниците на Генчо Тодоров, музиканта Явор Куманов и на ръководителя на певческа група "Манолски славеи“ Стойка Запрянова, която с гордост продължава фолклорните традиции и разнася славата на Маноле.


