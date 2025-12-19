© виж галерията В присъствието на представители на местните медии г-жа Розалия Шейтанова – и.ф. председател на Окръжен съд – Пловдив връчи на г-жа Галина Константинова Почетен плакет на Окръжен съд - Пловдив "Пресаташе № 1“ и грамота за проявения висок професионализъм и отговорно изпълнение на служебните задължения, като ѝ отправи пожелания за здраве, дълголетие и спокойствие.



Г-жа Константинова благодари за възможността да приложи на практика знанията и уменията на журналист в съдебната система, с която завинаги ще остане свързана, предвид създадените множество приятелства.



Галина Константинова има общ медиен стаж над 41 години. Преди да заеме длъжността "Връзки с обществеността“ в Окръжен съд - Пловдив е работила като литературен сътрудник и редактор в редица медии и литературни издания, сред които Издателска къща "Марица“ и др. Встъпва в длъжност "Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Пловдив на 28.11.2016 г., на която е до 30.11.2025 г.