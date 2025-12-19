ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|С грамота и почетен плакет наградиха Галина Константинова
Г-жа Константинова благодари за възможността да приложи на практика знанията и уменията на журналист в съдебната система, с която завинаги ще остане свързана, предвид създадените множество приятелства.
Галина Константинова има общ медиен стаж над 41 години. Преди да заеме длъжността "Връзки с обществеността“ в Окръжен съд - Пловдив е работила като литературен сътрудник и редактор в редица медии и литературни издания, сред които Издателска къща "Марица“ и др. Встъпва в длъжност "Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Пловдив на 28.11.2016 г., на която е до 30.11.2025 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В два поредни дни градският транспорт в Пловдив ще е безплатен
12:18 / 19.12.2025
Прокуратурата изнесе скандална информация за откраднатите милиони...
12:03 / 19.12.2025
Кметът Димитров с последна информация за Югоизточния обход на Пло...
11:08 / 19.12.2025
Бизнесмен: Видях невероятна организация
10:34 / 19.12.2025
Поголовна сеч на дървета в скандален имот в Пловдив, хората скочи...
10:44 / 19.12.2025
Откриха ремонтираното Голямоконарско шосе
10:26 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS