|С белезници доведоха младежа, причинил катастрофата с трима загинали на Околовръстното на Пловдив
Магистратите ще гледат мярката му за неотклонение. Прокуратурата иска той да остане за постоянно в ареста. Мъжът е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост.
Катастрофата стана в понеделник вечерта, когато шофьорът на камиона навлязъл в насрещното движение и блъснал челно лекия автомобил, в който е пътувало семейството. Трима души са загинали, а 7-годишно момиче е в тежко състояние.
Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дум...
15:41 / 28.11.2025
Моцарт от Главната: Хората им даваха банкноти от 100 лева, извърш...
14:25 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затв...
14:19 / 28.11.2025
Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовр...
13:34 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали...
13:25 / 28.11.2025
Пловдивчанин: Някои от тези гратисчии са без зъби, защото взимат ...
11:58 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
