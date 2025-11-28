ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
С белезници доведоха младежа, причинил катастрофата с трима загинали на Околовръстното на Пловдив
Автор: Васил Динев 13:10Коментари (10)4353
© Plovdiv24.bg
виж галерията
В Окръжен съд Пловдив под засилена полицейска охрана доведоха 24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, причинил катастрофата с трима загинали на Околовръстния път на Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg

Магистратите ще гледат мярката му за неотклонение. Прокуратурата иска той да остане за постоянно в ареста. Мъжът е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост.

Катастрофата стана в понеделник вечерта, когато шофьорът на камиона навлязъл в насрещното движение и блъснал челно лекия автомобил, в който е пътувало семейството. Трима души са загинали, а 7-годишно момиче е в тежко състояние.



Още по темата: общо новини по темата: 26
28.11.2025 Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дума
28.11.2025 Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
28.11.2025 Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовръстното, е дълга 4 страници
28.11.2025 Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
28.11.2025 В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофата с три
жертви
27.11.2025 Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
През 80-те години имаше.... За справка катастрофата в Хасково през 1982
+2
 
 
В този случай, съжалявам, че няма смъртно наказание. Жестоката истина е, че ако има поне малко човечност при този индивид, ще се признае за виновен и по бързата процедура максимум пет години условно, с шест-седем години изпитателен срок. Прокуратурата, ако поне малко държи на реномето си, не трябва да се съгласява на споразумение и да иска МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНА ПРИСЪДА ЗА УМИШЛЕНО УБИЙСТВО НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ, а не за убийство по непредпазливост. Ако днес го пуснат от ареста няма да го видим повече.
+4
 
 
Докато не разберем,че при шофиране трябва да сме на 100 процента концентрирани ще стават такива "убийства".Масово,като пешеходец ставам свидетел на колеги шофьори,за който писането е по-важно от концетрацията зад волана.Спрете се бе хора,съобщението няма да избяга,ще отговорите като спрете,колко още невинни хора трябва да умрат,за да разберете,че когато се шофира,колкото и модерна и лесна за каране да е колата,задкормилното устройство е най-важно.
+1
 
 
Мюмюне - лошо ти се пише! В затвора ще ти цепнат халката!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дум...
15:41 / 28.11.2025
Моцарт от Главната: Хората им даваха банкноти от 100 лева, извърш...
14:25 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затв...
14:19 / 28.11.2025
Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовр...
13:34 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали...
13:25 / 28.11.2025
Пловдивчанин: Някои от тези гратисчии са без зъби, защото взимат ...
11:58 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Бюджет 2026
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: