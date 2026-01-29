© Plovdiv24.bg виж галерията Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов извърши инспекция, заедно с родители, на ремонта на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Надяваме се до края на май да бъдем готови, ако не излезе някоя друга пречка Трябваше да премахнем един таван и един под. След това трябваше да сложим тази конструкция с два пласта картон на прав гладък таван. Оказа се, че има по два и по три тавана различни", това съобщи Карин Митенски, технически ръководител на обекта, по време на инспекцита.



"Става дума за обследване, което е правено при работещо училище. Няма как при работещо обследване да разбиеш всеки един таван. Такива изгнили конструкция излизат при течени на работатата".



Мащабният ремонт на емблематичната сграда, паметник на културата и дом на едно от най-старите училища в страната, започна на 5 юни миналата година. Реставрацията се извършва по проект, одобрен от НИНКН. Още преди Коледа е била подменена изцяло носещата конструкция с греди, произведени в Австрия и обработени по специална технология. Всички дървени елементи са допълнително импрегнирани и двустранно защитени с противопожарен гипсокартон, съгласно изискванията на пожарната.



