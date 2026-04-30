Нова атракция в сърцето на Пловдив - на Главната улица, привлече вниманието на пловдивчани и гостите на града, въпреки мрачното време днес.

Инсталация със закачени розови чадъри е поставено близо до Пощата отстрани на Римския форум - Север.

Причината

Специално за Plovdiv24.bg заместник-кметът по култура Пламен Панов уточни, че става въпрос за оригинално анонсиране на едно от най-грандиозните събития тази година в Пловдив - Giro d'Italia, което стартира на 10 май 2026 г. Чадърите са в цикламен цвят, защото той е емблематичният разпознаваем цвят, който символизира лидера в генералното класиране.

По думите му в града ще има още подобни "розови намеси", които целят да привлекат вниманието на пловдивчани и феновете на колоезденето.

В България и Пловдив

По време на тазгодишното издание целият маршрут е тематично украсен, а градовете домакини, какъвто е и Пловдив, се състезават в оригиналността на своите розови декорации. Символиката на цвета обединява история, култура и висши спортни постижения, като напомня за дълголетието и престижа на едно от най-трудните състезания на планетата.

Plovdiv24.bg припомня, че Министерски съвет прие решение през май 2026 г. в България да се състои церемонията по откриването и първите три етапа от Giro d'Italia.

Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето. 109-ото издание на надпреварата ще стартира на 8 май 2026 г. в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив.

Пловдив посреща колоездачната обиколка със специална празнична програма, чиято кулминация ще бъде концертът "Големите БГ рок гласове“ на сцената на Античния театър в 12.30 часа на 10 май и ще събере на една сцена музикантите от група "Фондация“: Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански.

Специално участие ще вземат и едни от най-разпознаваемите гласове на българската рок сцена - Звезди от Ахат, Наско от Б.Т.Р., Валди Тотев – "Последният Щурец“, както и победителят от X Factor – Славин Славчев. Входът за събитието е свободен, до изчерпване на местата.

История на цикламения цвят

Традицията на розовото датира от 1931 г., като е вдъхновена от страниците на италианския спортен вестник "Gazzetta dello Sport", който се печата на розова хартия. Оттогава "Maglia Rosa" (розовата фланелка) се е превърнала в една от най-желаните награди в професионалното колоездене, превръщайки всеки етап от състезанието в истински празник за тифозите.

Церемонията по представянето на Giro 2026 ще е в Рим на 1 декември. България ще бъде представена от официална делегация.