© Plovdiv24.bg виж галерията 44-годишният Росен Генов от Пловдив спаси Богоявленския кръст под звуците на топовни изстрели. Възгласи "Българи! Юнаци!“ заглушиха църковното песнопение, докато мъжете един след друг целуваха разпятието. Генов даде кръста на най-малкия участник в ритуала – Петър Петров. Двамата бяха благословени от пловдивския митрополит Николай, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Над 100 смели млади мъже се хвърлиха в река Марица в Пловдив, за да спасят Богоявленския кръст. Преди това владиката отслужи Велик Богоявленски водосвет до Водната палата. Стотици пловдивчани наблюдаваха ритуала от панаирния мост и брега на реката.



След спасяването на кръста мъжете запяха химна на България и се снимаха, а после направиха опит да тропнат хоро.



Росен Генов над пет пъти е скачал за кръста, но за пръв път го хваща. Мъжът е семеен, има едно дете. Пожела на себе си и на всички здраве, а на българите - да се държат и да са силни. Дал кръста на най-малкия участник в ритуала, защото смята, че е благородно.



