|Росен Генов спаси кръста в Пловдив и пожела на народа да е силен
Над 100 смели млади мъже се хвърлиха в река Марица в Пловдив, за да спасят Богоявленския кръст. Преди това владиката отслужи Велик Богоявленски водосвет до Водната палата. Стотици пловдивчани наблюдаваха ритуала от панаирния мост и брега на реката.
След спасяването на кръста мъжете запяха химна на България и се снимаха, а после направиха опит да тропнат хоро.
Росен Генов над пет пъти е скачал за кръста, но за пръв път го хваща. Мъжът е семеен, има едно дете. Пожела на себе си и на всички здраве, а на българите - да се държат и да са силни. Дал кръста на най-малкия участник в ритуала, защото смята, че е благородно.
