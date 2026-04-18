Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви старта на процедура по замяна на недвижими имоти, която включва прехвърляне на общинско жилище в район "Тракия“ срещу апартамент, собственост на физически лица в район "Източен“. Процедурата се извършва в строго съответствие със Закона за общинската собственост и на база на решение на Общинския съвет от юли миналата година.

Замяната като инструмент за управление

Тази стъпка е част от политиката на администрацията за управление на жилищния фонд и оптимизиране на собствеността в различните райони на града, информира Plovdiv24.bg.

Параметри на общинския имот в "Тракия“

Общинският имот, който е предмет на замяната, представлява просторен апартамент с площ от 100,05 кв. м, намиращ се на осмия етаж в блок 1 на район "Тракия“. Жилището разполага с три стаи, трапезария, готварна, баня, отделно перално помещение, антре и две тераси, като към него принадлежи и изба с площ от 3,56 кв. м. Този обект е частна общинска собственост и се предава ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

Характеристики на придобиваното жилище в "Източен“

В замяна Община Пловдив ще придобие собствеността върху недвижим имот на ул. "Калина“ № 69 в район "Източен“.. Това жилище е с обща площ от 93,39 кв. м и е разположено на осмия етаж в блок 4057а. Апартаментът се състои от четири стаи и кухня, като към него е зачислена изба под номер 22. Имотът в "Източен“ се прехвърля на Общината заедно с 1,571% идеални части от сградата, като документът за собственост датира още от 1988 година.