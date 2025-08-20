ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рокада в АП–Пловдив: Румен Попов е освободен, Тодор Деянов го заменя
Заместник-апелативният прокурор в Пловдив Румен Попов е освободен от административната си длъжност и ще се върне като редови обвинител. Това научи Plovdiv24.bg от сигурни източници в прокуратурата.
По наша информация постът му ще бъде зает от предишния апелативен прокурор на Пловдив – Тодор Деянов.
Предложението за рокадата е направено от изпълняващия функциите ръководител на Апелативната прокуратура – Пловдив, Тихомир Стоев.
Окончателното решение e взето от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
