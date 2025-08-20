Рокада в АП–Пловдив: Румен Попов е освободен, Тодор Деянов го заменя

© Зам.-апелативният прокурор на Пловдив Румен Попов освободен от поста си, а Тодор Деянов ще заеме неговото място.



Заместник-апелативният прокурор в Пловдив Румен Попов е освободен от административната си длъжност и ще се върне като редови обвинител. Това научи Plovdiv24.bg от сигурни източници в прокуратурата.



По наша информация постът му ще бъде зает от предишния апелативен прокурор на Пловдив – Тодор Деянов.



Предложението за рокадата е направено от изпълняващия функциите ръководител на Апелативната прокуратура – Пловдив, Тихомир Стоев.



Окончателното решение e взето от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.