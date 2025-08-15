ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Роднини на тежко пострадалото семейство от Пловдив: Прикриват подробности
По думите на роднина на пострадалите бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда. Той смята, че именно затова момчето е взело електрическото превозно средство, карало е с бясна скорост, а след катастрофата не са му взети кръвни проби.
Самоличността на младежа все още не е разкрита. Знае се само, че е тестван за алкохол и наркотици, съобщи Нова тв. Полевите тестове са отчели отрицателни резултати.
"Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете, на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало", каза Юлиян Здравков, роднина на пострадалите, пред NOVA.
Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов – заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.
Мениджърът на хотела, в който 18-годишният водач се е блъснал, е изгледал записите от камерите. Младежът помел и негов служител.
"Нашият колега е със счупен таз и е възможно да се наложи оперативна интервенция. На записи от камерите се вижда как момчето с превозното средство взима завоя, качва се на тротоара и помита минаващото семейство. Не се вижда спирачен път и опит за спиране. Според мен причините са техническа неизправност или човешка грешка. Телата на семейството бяха по цялата поляна. Нашият служител също лежеше в безпомощно състояние", добави Караилиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Лекари спасиха мъж с рядко и опасно усложнение от рибена кост в П...
08:29 / 15.08.2025
4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, ...
21:29 / 14.08.2025
Трогателна история от Пловдив: Пациентка благодари на своя спасит...
20:49 / 14.08.2025
Сигнал: Въпрос на време е на това място в Пловдив да стане инциде...
20:04 / 14.08.2025
Няма пострадали от катастрофата с преобърнатия микробус в "Севере...
19:52 / 14.08.2025
Изтекоха кадри от мащабната операция в Пловдив!
17:49 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS