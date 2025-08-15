ИЗПРАТИ НОВИНА
Роднини на тежко пострадалото семейство от Пловдив: Прикриват подробности
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12
© Nova
След тежката катастрофа в четвъртък, когато 18-годишен младеж с АТВ семейство от Пловдив с деца в "Слънчев бряг", близките на пострадалите разказват какво е тяхното състояние днес. 

По думите на роднина на пострадалите бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда. Той смята, че именно затова момчето е взело електрическото превозно средство, карало е с бясна скорост, а след катастрофата не са му взети кръвни проби.

Самоличността на младежа все още не е разкрита. Знае се само, че е тестван за алкохол и наркотици, съобщи Нова тв. Полевите тестове са отчели отрицателни резултати.

"Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете, на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало", каза Юлиян Здравков, роднина на пострадалите, пред NOVA.

Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов – заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.

Мениджърът на хотела, в който 18-годишният водач се е блъснал, е изгледал записите от камерите. Младежът помел и негов служител.

"Нашият колега е със счупен таз и е възможно да се наложи оперативна интервенция. На записи от камерите се вижда как момчето с превозното средство взима завоя, качва се на тротоара и помита минаващото семейство. Не се вижда спирачен път и опит за спиране. Според мен причините са техническа неизправност или човешка грешка. Телата на семейството бяха по цялата поляна. Нашият служител също лежеше в безпомощно състояние", добави Караилиев.


14.08.2025 4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, след като бяха пометени от АТВ
14.08.2025 Семейство от Пловдив пометено от АТВ на морето, майката и 3 деца са в болница
Статистика: