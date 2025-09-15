ИЗПРАТИ НОВИНА
Родители се събират пред Хуманитарната днес
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:00Коментари (0)166
© Plovdiv24.bg
Притесненията и недоволството на родителите относно ремонта на Хуманитарната гимназия продължават да растат.

Днес в 9 часа, когато ще бъде официалното откриване на учебната година пред ремонтиращата се сграда на гимназията, те се събират, за да изразят възмущението си, информира Plovdiv24.bg.

Миналата седмица родителите отново се свързаха с екипа на Plovdiv24.bg след изказвания на ръководството на Община Пловдив във връзка с реставрацията на сградата на школото. 

"Като раздаваха учебниците на децата, лично учителите им казаха, че цялата учебна година ще са в другите училища", сподели баща.

Припомняме, че още миналата седмицата Ви информирахме за сигналите от притеснени родители до редакцията ни.

Според тях ремонтните дейности се извършват много бавно, като видимо броят на работниците на обекта е недостатъчен.

Родителите са готови да организират подписка, за да изразят недоволството си и да настояват за спазване на задълженията по договора.

По време на откриването на нова детска ясла в район "Съдийски" кметът на район "Централен" Георги Стаменов отрече информацията ремонтът да продължи през целия първи срок.

Заместник-кметът по образование Владимир Темелков бе категоричен, че няма нужда от напрежение по темата.

"Съветвам никой политическа да не се заиграва с образованието и бъдещето на децата ни. Смятам че сигналите за Хуманитарната гимназия са едно изкуствено политическо напрежение от опозицията, защото там ремонтът се движи в срок.  Във всеки един ремонт има изключително много трудности. Доста нестандартни неща, които се случват при едни паметник на културата, но ние за всичко имаме решение и сме го решили на момента. Няма нужда от напрежение и въпроси. Ние сме последните, които искаме този ремонт да се забави."

Свързахме се отново с заместник-кметът Владимир Темелков. Той сподели, че няма да има възможност да отиде при родителите днес, защото има поети ангажименти по откриване на учебната година в други училища. 

Допълни още, че скоро ще проведат среща с родителите, за да им се покаже прогресът на ремонта. 

Преди време кметът на община Пловдив Костадин Димитров сподели, че крайният срок на строителните дейности там е 1 декември.



