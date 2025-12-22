Роден е в Пловдив на днешния ден преди 69 години, има три деца от две жени

© Соломон Исак Паси е български политик и математик. През 2009 г. се кандидатира за генерален секретар на НАТО. За приноса му в организирането на българските експедиции в Антарктика през 1993 – 1996 г. в негова чест през 2005 г. е именуван връх на остров Ливингстън в Антарктика.



Роден е на 22 декември 1956 г. в Пловдив в семейството на професора по философия и естетика от еврейски произход Исак Паси и Лилия Узунова, лекар-ендокринолог. Соломон Паси е основател на Атлантическия клуб в България. От 1991 до 2001 г. е председател на този клуб. Понастоящем е негов почетен президент.



От 1985 до 1989 г. е научен сътрудник в сектора по математическа логика към Института по математика и механика на БАН и Факултета по математика и механика на Софийския университет, а от 1989 до 1994 г. – научен сътрудник в секцията по математическа логика към Института по математика и механика на БАН.



Паси е министър на външните работи в правителството на Симеон Сакскобургготски от 2001 до 2005. През 2004 Паси председателства ОССЕ в качеството си на външен министър на страна, председателстваща на ротационен принцип организацията.



През август 2005 г. Соломон Паси е избран за председател на Комисията по външна политика на XL народно събрание на България.



На 8 юни 2007 подписва споразумение с македонския премиер Никола Груевски срещу символична заплата от 1 евро да бъде специален съветник на македонското правителство за интеграцията на страната в НАТО.



Автор е на редица публикации във водещи международни списания за логика и компютърни науки и в други международни издания.



Соломон Паси има два брака. Първата му съпруга е Бинка Пеева. От брака си с нея Паси има син Исак. През 2007 г. се развеждат.



Втори брак той сключва с Гергана Грънчарова на 14 февруари 2009 г. в село Стойките. Имат две деца - Михаела и Давид.