|Роден е в Пловдив на днешния ден преди 69 години, има три деца от две жени
Роден е на 22 декември 1956 г. в Пловдив в семейството на професора по философия и естетика от еврейски произход Исак Паси и Лилия Узунова, лекар-ендокринолог. Соломон Паси е основател на Атлантическия клуб в България. От 1991 до 2001 г. е председател на този клуб. Понастоящем е негов почетен президент.
От 1985 до 1989 г. е научен сътрудник в сектора по математическа логика към Института по математика и механика на БАН и Факултета по математика и механика на Софийския университет, а от 1989 до 1994 г. – научен сътрудник в секцията по математическа логика към Института по математика и механика на БАН.
Паси е министър на външните работи в правителството на Симеон Сакскобургготски от 2001 до 2005. През 2004 Паси председателства ОССЕ в качеството си на външен министър на страна, председателстваща на ротационен принцип организацията.
През август 2005 г. Соломон Паси е избран за председател на Комисията по външна политика на XL народно събрание на България.
На 8 юни 2007 подписва споразумение с македонския премиер Никола Груевски срещу символична заплата от 1 евро да бъде специален съветник на македонското правителство за интеграцията на страната в НАТО.
Автор е на редица публикации във водещи международни списания за логика и компютърни науки и в други международни издания.
Соломон Паси има два брака. Първата му съпруга е Бинка Пеева. От брака си с нея Паси има син Исак. През 2007 г. се развеждат.
Втори брак той сключва с Гергана Грънчарова на 14 февруари 2009 г. в село Стойките. Имат две деца - Михаела и Давид.
