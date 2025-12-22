ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 69 години, има три деца от две жени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:41Коментари (0)760
©
Соломон Исак Паси е български политик и математик. През 2009 г. се кандидатира за генерален секретар на НАТО. За приноса му в организирането на българските експедиции в Антарктика през 1993 – 1996 г. в негова чест през 2005 г. е именуван връх на остров Ливингстън в Антарктика.

Роден е на 22 декември 1956 г. в Пловдив в семейството на професора по философия и естетика от еврейски произход Исак Паси и Лилия Узунова, лекар-ендокринолог. Соломон Паси е основател на Атлантическия клуб в България. От 1991 до 2001 г. е председател на този клуб. Понастоящем е негов почетен президент.

От 1985 до 1989 г. е научен сътрудник в сектора по математическа логика към Института по математика и механика на БАН и Факултета по математика и механика на Софийския университет, а от 1989 до 1994 г. – научен сътрудник в секцията по математическа логика към Института по математика и механика на БАН.

Паси е министър на външните работи в правителството на Симеон Сакскобургготски от 2001 до 2005. През 2004 Паси председателства ОССЕ в качеството си на външен министър на страна, председателстваща на ротационен принцип организацията.

През август 2005 г. Соломон Паси е избран за председател на Комисията по външна политика на XL народно събрание на България.

На 8 юни 2007 подписва споразумение с македонския премиер Никола Груевски срещу символична заплата от 1 евро да бъде специален съветник на македонското правителство за интеграцията на страната в НАТО.

Автор е на редица публикации във водещи международни списания за логика и компютърни науки и в други международни издания. 

Соломон Паси има два брака. Първата му съпруга е Бинка Пеева. От брака си с нея Паси има син Исак. През 2007 г. се развеждат.

Втори брак той сключва с Гергана Грънчарова на 14 февруари 2009 г. в село Стойките. Имат две деца - Михаела и Давид.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Кола помля разделителната ограда по бул. "Цар Борис Трети Обедини...
19:21 / 22.12.2025
Жалба срещу решение на община Пловдив за 10 милиона лева
18:45 / 22.12.2025
Специален концерт на Moonspell със симфоничен оркестър в Пловдив
18:15 / 22.12.2025
Коледно-новогодишна програма на община Пловдив
18:00 / 22.12.2025
Новият шеф на Апелативна прокуратура-Пловдив встъпи в длъжност
16:20 / 22.12.2025
Пловдивчани скочиха срещу бъдещ строеж
14:57 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Винетки 2026
Зима 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: